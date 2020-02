Nationale Politie verlengt contract voor .politie-domein

De Nationale Politie heeft besloten om het contract voor het .politie-domein met vier jaar te verlengen. Dat meldt de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), de organisatie die de .nl-domeinnamen beheert. SIDN is sinds 2012 registry service provider voor .politie, het eigen topleveldomein van de politie.

Het domein wordt vooral gebruikt voor kennisvergaring op het terrein van domeinnaambeheer en voor interne diensten. Het aantal domeinen eindigend op .politie is op dit moment beperkt. De politie verwacht het .politie-domein in de toekomst breder te kunnen gaan inzetten. "Het topleveldomein .politie is voor de Politie van strategisch belang", zegt Sanne Laarhoven, deliverymanager bij de Politie voor de productlijn Cloud, Big data & Internet.

De politie betaalde voor het aanvragen van .politie in 2012 zo'n 185.000 dollar, met jaarlijkse onderhoudskosten van 17.000 dollar. Het beheren en onderhouden van het topleveldomein wordt door SIDN gedaan. SIDN laat aan Security.NL weten dat het de kosten van de contractverlening niet bekend wil maken.

De afgelopen jaren kwam de politie verschillende keren in het nieuws omdat het allerlei geregistreerde domeinen had laten verlopen. Een beveiligingsexpert die deze domeinnamen registreerde kreeg zo gevoelige e-mails in handen. Verder maakte SIDN in 2017 nog bekend dat er 1786 Nederlandse domeinnamen met de naam 'politie' zijn geregistreerd, waarvan het overgrote deel niet op naam van de politie staat.