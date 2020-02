FBI adviseert passphrase van minstens vijftien karakters

Wie zijn accounts wil beschermen doet er verstandig aan om geen wachtwoord te gebruiken, maar een passphrase van minstens vijftien karakters, zo adviseert de FBI. Organisaties zouden voor hun gebruikers of medewerkers een dergelijk lang wachtwoord of passphrase moeten verplichten, zonder te verplichten dat er hoofdletters, cijfers of speciale karakters worden gebruikt.

"Veel bedrijven en websites verplichten dat wachtwoorden uit hoofdletters, kleine letters, cijfers en speciale karakters bestaan. Recent advies van het National Institute of Standards and Technology (NIST) stelt dat wachtwoordlengte veel belangrijker is dan wachtwoordcomplexiteit", zegt FBI-agent Beth Anne Steele. Een passphrase is een wachtwoord dat uit meerder woorden bestaat.

"De extra lengte van een passphrase maakt hem lastiger te kraken, maar eenvoudiger voor jou om te onthouden", aldus Steele, die als voorbeeld de passphrases "VoicesProtected2020WeAre" en "DirectorMonthLearnTruck" geeft. Verder is het belangrijk dat organisaties wachtwoorden van medewerkers niet periodiek wijzigen, maar dit alleen doen als het netwerk is gecompromitteerd. Ook moet het gebruik van wachtwoordhints niet worden toegestaan.

Afsluitend raadt Steele het gebruik van een wachtwoordmanager aan, ondanks dat dit ook weer een risico met zich meebrengt. "Het nadeel van een wachtwoordmanager is dat als een aanvaller je wachtwoordkluis kraakt, hij al de wachtwoorden van al je accounts weet. Maar veel it-professionals zijn het erover eens dat de voordelen van een wachtwoordmanager veel groter zijn dan de risico's."