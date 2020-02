ACM trekt honderd telefoonnummers van nephelpdesks in

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft samen met een aantal telecomaanbieders honderd telefoonnummers ingetrokken die door nephelpdesks werden gebruikt. Dat meldt de toezichthouder vandaag. Vorig jaar werden meer dan drieduizend Nederlands het slachtoffer van helpdeskfraude.

Bij helpdeskfraude, ook bekend als Microsoftfraude en tech support scam, doen oplichters zich voor als medewerkers van Microsoft. De oplichters bellen mensen op of maken gebruik van advertenties, malafide websites en pop-ups die stellen dat er problemen met de computer zijn. Vervolgens wordt er in de advertenties en websites opgeroepen om een bepaald telefoonnummer te bellen.

De oplichters proberen het slachtoffer vervolgens software te laten installeren waarmee het systeem op afstand kan worden overgenomen. Het doel is om slachtoffers te laten betalen voor het verhelpen van niet bestaande problemen. Ook komt het voor dat de oplichters geld van de bankrekening stelen. Vorig jaar werden Nederlandse slachtoffers voor zo'n 3 miljoen euro bestolen. "We willen voorkomen dat criminelen nummers gebruiken om mensen op te lichten. Daarom hebben we nummers die voor de nephelpdesks gebruikt werden uit de lucht laten halen", zegt Martijn Snoep, bestuursvoorzitter ACM.

De telefoonnummers waar de oplichters gebruik van maken hebben een Nederlands netnummer. Wie het nummer belt komt echter uit bij oplichters in het buitenland. Wanneer duidelijk is dat er een Nederlands nummer wordt gebruikt voor helpdeskfraude, zorgt de ACM er samen met de telecomaanbieders voor dat dit nummer wordt geblokkeerd. Bij de aanpak van helpdeskfraude werkt de ACM ook samen met het Openbaar Ministerie en de politie.