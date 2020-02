Zerodaylek in WordPressplug-in ThemeREX actief aangevallen

Aanvallers maken misbruik van een zerodaylek in de WordPressplug-in ThemeREX om kwetsbare websites over te nemen en een beveiligingsupdate is nog niet beschikbaar. Beheerders die van de plug-in gebruikmaken wordt aangeraden die te verwijderen totdat de makers met een patch zijn gekomen.

Via ThemeREX Addons is het mogelijk om ThemeREX-themes te beheren. De plug-in zou op zo'n 44.000 WordPress-sites zijn geïnstalleerd. Een kwetsbaarheid in de plug-in maakt het mogelijk voor aanvallers om op afstand code uit te voeren, waaronder code waarmee beheerders aan de website zijn toe te voegen. Een aanvaller kan zo de website overnemen. Op een schaal van 1 tot en met 10 wat betreft de ernst van de kwetsbaarheid is die met een 9,8 beoordeeld.

Veel details over de waargenomen aanvallen en de kwetsbaarheid zijn niet door securitybedrijf Wordfence gegeven, om zo misbruik te beperken. Wel meldt het bedrijf in een blogposting dat aanvallers het lek gebruiken om beheerders aan websites toe te voegen. Wordfence adviseert beheerders om de plug-in direct te verwijderen.