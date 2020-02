Weer Amerikaans ziekenhuis aangeklaagd wegens ransomware

Opnieuw is er een Amerikaanse ziekenhuisketen die met ransomware besmet raakte aangeklaagd. Het gaat om Hackensack Meridian Health (HMH), de grootste ziekenhuisketen van de Amerikaanse staat New Jersey. Door de ransomware-infectie, die begin december bij HMH plaatsvond, werden systemen van klinieken en zeventien ziekenhuizen van de keten getroffen en moesten zo'n honderd operaties worden afgezegd.

Door de besmetting was het netwerk van de ziekenhuizen twee dagen niet beschikbaar en hadden artsen en verplegers geen toegang tot de elektronische medische dossiers van patiënten. Na betaling van een niet nader genoemd losgeldbedrag kon de ziekenhuisketen beginnen met het ontsleutelen van de versleutelde data. "Het is onze verplichting om de toegang tot gezondheidszorg voor onze gemeenschappen te beschermen", zo stelde de ziekenhuisketen in een verklaring.

"Als gevolg dat de ransomware medische dossiers versleutelde, moesten klagers onder andere medische zorg en behandelingen overslaan of alternatieve zorg en behandelingen zoeken", aldus de aanklacht waar ISMG over bericht. "Naast dat hun levens verstoord raakten lopen de identiteiten van klagers risico door nalatig handelen van HMH, waardoor de privégegevens die HMH verzamelde en beheerde nu in handen van datadieven terecht zijn gekomen, waardoor klagers een vergroot risico op fraude en identiteitsdiefstal lopen", zo valt verder in de aanklacht te lezen.

Eind vorig jaar werd ook een andere Amerikaanse ziekenhuisketen die met ransomware besmet raakte aangeklaagd. Het ging om DCH Health System, dat drie ziekenhuizen beheert. Vanwege de ransomware namen de ziekenhuizen geen nieuwe patiënten meer aan en kregen ambulances de instructie om wanneer mogelijk patiënten naar andere ziekenhuizen te brengen. Eén van de patiënten in deze zaak stelt dat ze door de ransomware-aanval haar medicijnen niet heeft gekregen en al haar medische bestanden tijdens haar ziekenhuisverblijf niet beschikbaar of ontoegankelijk waren.