Adobe dicht ernstige lekken in After Effects en Media Encoder

Adobe heeft updates uitgebracht voor ernstige kwetsbaarheden in After Effects en Media Encoder waardoor een aanvaller in het ergste geval volledige controle over het systeem zou kunnen krijgen. Een aanvaller zou het slachtoffer hiervoor een kwaadaardig bestand in de applicaties moeten laten openen.

Door een "out-of-bounds write" zou het vervolgens mogelijk zijn om willekeurige code met de rechten van de ingelogde gebruiker uit te voeren, zoals het installeren van malware. Volgens Adobe zijn zowel After Effects als Media Encoder in het verleden geen doelwit van aanvallers geweest en gebruikers krijgen dan ook het advies om de beveiligingsupdate te installeren wanneer het hen uitkomt. Updaten kan via de updatefunctie van de software of het Adobe Download Center.