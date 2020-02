Tesla betaalt onderzoeker 10.000 dollar wegens vergeten update

Tesla heeft een beveiligingsonderzoeker 10.000 dollar betaald omdat het vergeten was een beschikbare beveiligingsupdate voor Microsoft SQL Server te installeren. Op dinsdag 11 februari kwam Microsoft met een patch voor een kwetsbaarheid in Microsoft SQL Server Reporting Services waardoor een aanvaller op afstand code zou kunnen uitvoeren. Alleen het versturen van een speciaal geprepareerde "page request" zou voldoende zijn.

De kwetsbaarheid was gevonden door beveiligingsonderzoeker Soroush Dalili van securitybedrijf MDSec, die op 14 februari details over de kwetsbaarheid en een proof-of-concept request publiceerde. Via deze request was het beveiligingslek te demonstreren. Een Duitse beveiligingsonderzoeker met de naam Parzel ontdekte dat Tesla de beschikbare beveiligingsupdate voor één van de servers nog niet had uitgerold en de server daardoor kwetsbaar was.

De onderzoeker ontwikkelde vervolgens een exploit waardoor hij willekeurige code op de Tesla-server had kunnen uitvoeren om die vervolgens volledig over te nemen. Tesla biedt onderzoekers via het bugbountyplatform Bugcrowd beloningen voor het melden van kwetsbaarheden. Parzel rapporteerde zijn bevinding op 15 februari bij Bugcrowd en kreeg afgelopen dinsdag 10.000 dollar voor zijn bugmelding toegekend.