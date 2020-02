Grapperhaus: bestrijding van phishing begint met awareness

De bestrijding van phishing begint met het verhogen van de awareness van internetgebruikers, zo stelt minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. De minister reageert op cijfers van de Nederlandse banken dat de schade door phishing in de eerste helft van 2019 is toegenomen ten opzichte van 2018.

In de tweede helft van 2018 bedroeg de schade als gevolg van phishing naar beveiligingscodes van banken nog een kleine 2,4 miljoen euro. In de eerste zes maanden van dit jaar is het schadebedrag opgelopen tot meer dan 3 miljoen euro. De schade door fraude met opgestuurde, gestolen of verloren bankpassen steeg van 2 miljoen euro in de laatste helft van 2018 naar een kleine 2,6 miljoen euro in de eerste zes maanden van dit jaar.

"De aanpak van digitale betaalfraude, waaronder phishing, wordt door het kabinet zeer serieus genomen", stelt Grapperhaus. Volgens de minister is uiteindelijk de meest effectieve manier om phishing te bestrijden, het voorkómen daarvan. "Dit begint met de alertheid van de mensen zelf, bijvoorbeeld bij het klikken op links. Om die alertheid te vergroten heb ik in 2019 samen met een groot aantal publieke en private partijen, waaronder de banken, de publiekscampagne 'Eerst checken, dan klikken' uitgevoerd", voegt Grapperhaus toe in zijn brief aan de Tweede Kamer.

Ook online marktplaatsen stellen volgens de minister dat het voorlichten van gebruikers de beste manier is om phishing te bestrijden. Zo worden onder andere gebruikers van Marktplaats gewaarschuwd op te letten zodra een link in een chatgesprek wordt ingevoerd, worden frauduleuze links in chatgesprekken geblokkeerd en biedt Marktplaats bescherming tegen phishing middels onder andere tweefactorauthenticatie en een veilige betaaloplossing.

Verder laat de minister weten dat slachtoffers van phishing de schade vergoed krijgen, tenzij ze zelf "frauduleus of grof nalatig" hebben gehandeld. Basis hiervoor zijn de Uniforme Veiligheidsregels. In de eerste helft van 2019 werd 97,9 procent van de schade door dergelijke phishing aan de klant vergoed. Afsluitend herhaalt Grapperhaus het belang van awareness. "Het voorkomen van fraude, ook van bancaire fraude door middel van phishing, is een zaak van veel verschillende publieke en private partijen en begint bij de oplettendheid van burgers en bedrijven zelf."