Slachtoffers helpdeskfraude Office Depot krijgen 34 miljoen dollar

Honderdduizenden klanten van kantoorartikelenleverancier Office Depot die via nepviruswaarschuwingen werden opgelicht om kostbare reparatiediensten af te nemen krijgen in totaal meer dan 34 miljoen dollar terug, zo heeft de Amerikaanse toezichthouder FTC bekendgemaakt. Office Depot maakte gebruik van het programma "PC Health Check" dat gebruikers liet geloven dat hun pc met malware was besmet.

Eerder stelde de FTC dat PC Health Check misleidende software was. Gebruikers werden aan het begin van het programma vier vragen gesteld, namelijk of de computer traag was, er voor virussen werd gewaarschuwd, de computer geregeld crashte en of pop-ups of andere problemen ervoor zorgden dat gebruikers niet konden browsen. Zodra gebruikers op één van deze vragen "ja" antwoordden vond PC Health Check altijd symptomen van malware, ook al waren er geen problemen aanwezig.

Het programma liet vervolgens een knop met aanbevelingen zien waarin gebruikers werden aangemoedigd om de reparatiediensten van Office Depot af te nemen, waarvoor honderden dollars moesten worden betaald. Binnen Office Depot werd ook over de software geklaagd. Sommige medewerkers wilden niet tegenover klanten liegen, zo blijkt uit verklaringen. Toch bleef Office Depot het programma adverteren om zo inkomsten te genereren.

Vorig jaar trof Office Depot een schikking van 25 miljoen dollar, terwijl Support.com, dat de software leverde, voor 10 miljoen dollar schikte. Meer dan 34 miljoen dollar van dat bedrag gaat nu naar slachtoffers van de scam. De FTC zal meer dan 541.000 cheques met een gemiddelde van 63,35 dollar per cheque naar slachtoffers sturen. Office Depot moest eerder nog wegens de fraude 900.000 dollar aan de Amerikaanse staat Washington betalen.