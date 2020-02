Door Advanced Encryption Standard: EU-terreurbestrijder wil toegang tot versleutelde data krijgen. Ik vraag mij af of dit soort ambtenaren wel beseffen wat ze zeggen? Hoe dom kun je zijn? Ik vraag mij af of dit soort ambtenaren wel beseffen wat ze zeggen? Hoe dom kun je zijn?

In the fight against terrorism it is crucial that the law enforcement agencies have lawful access to encrypted messages when the legal requirements for such access are fulfilled, hence foreseen by law and authorised by a judge.

Zo dom als een Ambtenaar.Die pagina begint met een citaat van zichzelf:Oftewel "wetten zijn belangrijker dan wiskunde".Anders gezegd, oogkleppen op, deze Ambtenaar heeft een taak en eist dat hij daarvoor net kan doen of encryptie net zo werkt als telefoon: Rechter erbij, tap erop, klaar.Dat is iedere keer de crux: Omdat telefoon afgetapt kan worden volgens de wet, redeneert den Ambtenaar, kun je natuurlijk ook encryptie aftappen volgens de wet. Alleen is de enige bescherming van de telefoon de wet, maar is de bescherming van encryptie wiskundig. In wiskunde kun je gewoon niet even een gaatje inschrijven met een wetje zonder hele nare gevolgen. En toch proberen deze Ambtenaren het iedere keer weer. Want oogkleppen op en hebben alleen oog voor hun eigen belangetjes.Oftewel, zo dom als een Ambtenaar.