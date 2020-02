Privédata duizenden Nederlanders bij hotelketen MGM gestolen

Nationaal Cyber Security Centrum

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) heeft een missie: de Nederlandse samenleving weerbaarder maken in het digitale domein. In deze dynamische werkomgeving is het aan jou als (senior) threat analist om digitale dreigingen te analyseren en duiden, zodat voor Nederland vitale organisaties passende veiligheidsmaatregelen kunnen treffen.