Slickwraps lekt privégegevens van 858.000 klanten

De Amerikaanse fabrikant van smartphonehoesjes Slickwraps heeft de privégegevens van 858.000 klanten gelekt. Het gaat om e-mailadressen, namen, telefoonnummers, adresgegevens en aankopen, zo meldt beveiligingsonderzoeker Troy Hunt van de datalekzoekmachine Have I Been Pwned.

In een verklaring stelt Slickwraps dat klantgegevens in een "non-productie database per ongeluk via een exploit openbaar zijn gemaakt". Gedurende deze periode is de database door een ongeautoriseerde partij benaderd. Technische details over wat er precies is gebeurd laat het bedrijf niet weten. Wel is op de 21 februari "de exploit verholpen en alle data beveiligd", zo gaat de verklaring verder. Gedupeerde klanten zijn via e-mail ingelicht en krijgen uit voorzorg het advies om hun wachtwoord te wijzigen.

Vanwege het datalek stelt Slickwraps dat het de eigen beveiligingsprocessen gaat versterken en de communicatie van beveiligingsrichtlijnen aan medewerkers gaat verbeteren. Verder zullen verschillende beveiligingsfeatures voor gebruikers worden doorgevoerd. Het bedrijf heet tevens de FBI ingelicht die een onderzoek is gestart. Van de 858.000 buitgemaakte e-mailadressen was 75 procent al via een ander datalek bij Have I Been Pwned bekend.