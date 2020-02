Europese Commissie kiest Signal als aanbevolen chat-app

De Europese Commissie heeft Signal als aanbevolen chat-app voor publieke berichten gekozen en roept medewerkers op om het te gebruiken. Dat blijkt uit een bericht dat de EC begin februari onder eigen medewerkers verspreidde, zo meldt de website Politico.

"Signal is gekozen als de aanbevolen applicatie voor publieke instant messaging", aldus het bericht dat op het intranet van de Europese Commissie verscheen. Het gebruik van Signal wordt vooral aangeraden voor communicatie tussen personeel en mensen buiten de organisatie.

Eind januari werd al bekend dat de Verenigde Naties het gebruik van WhatsApp door hooggeplaatste functionarissen heeft verboden omdat de chatdienst niet veilig is. Het verbod werd vorig jaar juni al ingesteld. Een maand eerder, in mei 2019, werd bekend dat aanvallers een zerodaylek in WhatsApp hadden gebruikt om gebruikers met spyware te infecteren.

Onlangs maakte Signal bekend dat het met de ontwikkeling van nieuwe features zoals emoji's en stickers een groter publiek wil bereiken. Hoeveel mensen via de app communiceren is onbekend. Wel is de app in de Google Play Store meer dan 10 miljoen keer gedownload. Daarnaast zou veertig procent van de gebruikers met iOS werken.