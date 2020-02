Ransomware versleutelt Zyxel NAS-systemen via zerodaylek

In (nog te plaatsen) reacties hieronder kunt u (ik zou het niet doen) lezen waarom dit geen Linux probleem is, waarom IoT en/of OSS niet deugen en dat Microsoft-software-gebruikers vaker slachtoffer zijn van ransomware vanwege het woord "Microsoft". En dat u daarom *BSD moet gebruiken, maar geen Mac OS X, want malwaremakers hebben ondertussen door dat het aantal eenvoudig te misleiden gebruikers van dat besturingssysteem op de desktop (in tegenstelling tot Linux) niet meer verwaarloosbaar is. Gebruik dus Linux, maar niet op uw NAS.



TL:DR: loop door, niets te zien hier; besteed uw tijd beter door te investeren in het beveiligen van de momenteel toegepaste systemen in plaats van bij elk incident te overwegen om van OS te switchen (het gras aan de overkant lijkt alleen maar groener).