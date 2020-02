Opera lanceert nieuwe browser met DNS over HTTPS

Browserontwikkelaar Opera heeft een nieuwe versie van de eigen browser gelanceerd die onder andere DNS over HTTPS (DoH) biedt. Volgens Opera moet dit voor meer veiligheid zorgen. DoH versleutelt dns-verzoeken van internetgebruikers, zodat die niet meer zijn in te zien of aan te passen.

Deze verzoeken bevatten namelijk informatie over de gebruiker en de website die hij opvraagt. "DNS is te goed van vertrouwen aangezien de data tussen de browser en het dns onversleuteld wordt uitgewisseld. DoH is een manier om de privacy en security van de gebruiker te verbeteren. Het voorkomt afluisteren en manipulatie van dns-data door man-in-the-middle-aanvallen door de data tussen de browser en dns-server te versleutelen", zegt Joanna Czajka van Opera.

De meeste internetgebruikers maken voor het opvragen van websites gebruik van de dns-server van hun eigen internetprovider. Bij gebruik van DNS over HTTPS wordt er een andere dns-aanbieder gebruikt. In het geval van Opera kunnen gebruikers uit een lijst van providers kiezen of hun eigen provider toevoegen. Opera 67, die de codenaam R2020 draagt, is via de website van Opera te downloaden.