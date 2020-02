WordPress-sites met onveilige plug-ins doelwit van aanvallen

De afgelopen weken zijn in drie populaire WordPressplug-ins kwetsbaarheden ontdekt die inmiddels door verschillende aanvallers actief worden gebruikt om kwetsbare WordPress-sites over te nemen of hier kwaadaardige code aan te voeren. Dat meldt securitybedrijf Wordfence in een analyse van de aanvallen.

Het gaat om de WordPressplug-ins ThemeGrill Demo Importer (+100.000 actieve installaties), Profile Builder (+65.000 actieve installaties) en Duplicator (+1 miljoen actieve installaties). Wordfence heeft twee aanvalscampagnes ontdekt waarbij de kwetsbaarheden in deze plug-ins worden gebruikt. De eerste aanval maakt gebruik van de lekken in ThemeGrill en ProfileBuilder om beheerderstoegang tot de WordPress-site te krijgen en kwaadaardige scripts aan de website toe te voegen. Het gaat dan om backdoors om toegang tot de site te behouden en code die bezoekers naar malafide websites doorstuurt.

De tweede aanvalscampagne heeft het op alle drie de plug-ins voorzien. Wederom worden de kwetsbaarheden gebruikt om beheerderstoegang tot de website te krijgen. Ook bij deze campagne installeren de aanvallers een backdoor waarmee ze php-scripts op de site kunnen uitvoeren en toegang behouden. Voor alle drie de plug-ins zijn updates beschikbaar, maar in de praktijk blijkt dat beheerders die niet of pas te laat installeren, waardoor duizenden WordPress-sites op dit moment risico lopen om te worden aangevallen.