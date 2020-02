Amsterdamse politie ontvangt meer meldingen van cybercrime

De Amsterdamse politie heeft vorig jaar veel meer meldingen en aangiften van cybercrime ontvangen dan het jaar daarvoor, zo blijkt uit het Trendbeeld 2020 Politie Amsterdam (pdf). In 2019 werden er 1212 gevallen van cybercrime geregistreerd. Een jaar eerder waren dat er nog 706.

In de meeste gevallen gaat het om fraude met bankgegevens en internetbankieren, gevolgd door aan- en verkoopfraude en helpdeskfraude. De Amsterdamse politie stelt verder dat jongeren tot 21 jaar in 2019 ruimer vertegenwoordigd waren als verdachte van cybercrime dan als verdachte van andere vormen van criminaliteit.

Verder blijkt uit het trendbeeld dat de geregistreerde jeugdcriminaliteit daalt, maar dat jongeren dit niet hebben verruild voor cybercrime. "Uit onderzoek is niet gebleken dat jongeren de traditionele criminaliteit hebben verruild voor cyberdelinquentie. Hoewel de geregistreerde jeugdcriminaliteit daalt, is het onduidelijk of dit een daadwerkelijke daling betreft", aldus de politie.

Net als de landelijke politie stelt ook de politie van Amsterdam vast dat de aangiftebereidheid bij cybercrime laag is. De eenheid Amsterdam is daarom dit jaar gestart met het verkennen van mogelijkheden om in samenwerking met private partijen meer inzicht te krijgen in ontwikkelingen, trends en fenomenen op het gebied van cybercrime. Ook het Openbaar Ministerie en de gemeente Amsterdam doen hier aan mee.

Tevens meldt de politie dat de gemeente Amsterdam het onderwerp cybercriminaliteit tot prioriteit heeft benoemd. Om cybercrime in de hoofdstad aan te pakken werd vorig jaar de taskforce Digitale Veiligheid aangekondigd. Deze taskforce moet van Amsterdam digitaal de veiligste stad maken.