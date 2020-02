FBI adviseert internetters om versleuteld te communiceren

Ik denk niet dat ze zelf de tegenspraak zien. De ene zegt "zorg dat je je communicatie versleutelt"* en de andere zegt "jamaar al die versleutelde communicatie, daar moet natuurlijk een achterdeurtje in voor wettige tappraktijken", en dan niet snappen dat dat niet kan zonder dat dat achterdeurtje ook voor onwettige tappraktijken beschikbaar is. "Jamaar dat mag niet van de wet". Dat zal best, maar om jezelf te verdedigen tegen onwettige tappraktijken heb je nou precies encryptie. Dat laat helaas geen ruimte voor achterdeurtjes voor die "wettige tappraktijken". Logica en wetsdienaren, het blijft moeilijk.



* Ondertussen vrij standaard "best practice" voor iedereen, niet alleen voor overheden.