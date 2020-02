Mozilla voorziet Firefox van nieuwe sandboxtechnologie

Om gebruikers tegen aanvallen te beschermen heeft Mozilla een nieuwe sandboxtechnologie aan Firefox toegevoegd. Een sandbox moet voorkomen dat een beveiligingslek in de browser meteen tot een volledige compromittering van het onderliggende systeem kan leiden.

Op dit moment verdeelt Firefox al code in verschillende gesandboxte processen met verminderde rechten en wordt de browsercode in een veiligere taal zoals Rust herschreven. "Rust is een lichtgewicht programmeertaal, maar het herschrijven van miljoenen regels van bestaande C++ code is een arbeidsintensief proces", zegt Mozillas Nathan Froyd. Om de browser verder te beschermen is er nu een derde technologie toegevoegd, namelijk RLBox.

RLBox isoleert third-party libraries die kwetsbaar zijn voor aanvallen van de rest van de browser, om zo eventuele schade te beperken. Firefox maakt uitgebreid gebruik van dergelijke third-party libraries voor bijvoorbeeld het decoderen van media. Deze libraries zijn vaak in de programmeertaal C geschreven. "Helaas zijn fouten in C-code vaak kwetsbaarheden. En aanvallers zijn erg goed in het misbruiken van deze kwetsbaarheden", zegt Deian Stefan van de University of California San Diego. De universiteit was bij de ontwikkeling van RLBox betrokken.

De technologie zorgt ervoor dat libraries en andere onderdelen van Firefox in een WebAssembly (wasm)-sandbox draaien. Hiervoor wordt de C++ en C-code naar wasm-code omgezet. Vervolgens kan de wasm-code naar native code worden omgezet. Volgens Mozilla is RLBox is een lichtgewicht techniek en eenvoudig te gebruiken. De browserontwikkelaar verwacht dan ook de komende maanden meer onderdelen van Firefox op deze manier in een sandbox te plaatsen. Als eerste zal RLBox in Firefox 74 voor Linux worden verscheept, gevolgd door Firefox 75 voor macOS. De Windowsversie volgt daarna.