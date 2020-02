FBI: slachtoffers ransomware betaalden 144 miljoen dollar

Van 1 oktober 2013 tot 7 november 2019 hebben slachtoffers van ransomware meer dan 144 miljoen dollar betaald om hun bestanden terug te krijgen, zo stelt de FBI op basis van eigen onderzoek naar de bitcoinwallets waar slachtoffers het losgeld naar toe moesten overmaken.

Tijdens de RSA Conferentie in San Francisco gaf FBI-agent Joel DeCapua een presentatie over de aanpak van ransomware door de FBI. Slachtoffers van de Ryuk-ransomware betaalden het meest om hun bestanden te ontsleutelen, namelijk meer dan 61 miljoen dollar. De criminelen achter Ruyk wisten de afgelopen jaren tal van organisaties, bedrijven, zorginstellingen en overheidsinstanties te infecteren.

De Ryuk-ransomware verschilt van veel andere ransomware doordat aanvallers de malware handmatig installeren. De aanvallers proberen ook zoveel mogelijk systemen binnen een getroffen organisatie te infecteren en aanwezige back-ups te verwijderen. Vervolgens worden hoge bedragen gevraagd voor het ontsleutelen van getroffen systemen. Ryuk wordt onder andere geïnstalleerd via de Emotet- en Trickbot-malware die via kwaadaardige Microsoft Office-macro's worden verspreid. Vorig jaar gaf de Britse overheid nog een waarschuwing af voor de Ryuk-ransomare.

Hoewel macro's veel aandacht krijgen maken aanvallers voornamelijk gebruik van het Remote Desktopprotocol (RDP) om binnen te komen, aldus DeCapua. Volgens de FBI-agent zijn zwakke en hergebruikte RDP-wachtwoorden voor 70 tot 80 procent van de initiële infecties verantwoordelijk. Daarnaast maken aanvallers gebruik van phishing en kwetsbaarheden. Verder gaf de FBI-agent het advies om sterke wachtwoorden te gebruiken, het netwerk te monitoren en over offline back-ups te beschikken. In onderstaande video is de presentatie van DeCapua te bekijken.