Politie pakt verdachte op voor oplichten 160 Marktplaats-gebruikers

Zonder deze plugin,. is MP 90% reclame en bedrijven.

https://chrome.google.com/webstore/detail/marktplaats-zonder-spam/lekhkeegnegccgaoakphligfonjmaodh?hl=nl



Met,. zie je ineens hoe slecht MP nu wel niet is,.

Buiten de oplichters natuurlijk,. je zal nog steeds onzin biedingen krijgen en de vraag of je je telefoon/laptop naar het buitenland wil sturen, en dat ze 50 euro extra geven en betalen via een of andere rare cash oplossing of post bedrijf.

Dom kalf als je daar intrapt,. maargoed.



Ebay heeft MP ooit gekocht, en MP heeft in de afgelopen 15 jaar NUL, niks nada aan verbeteringen doorgevoerd.