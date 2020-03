Toezichthouder geeft privacytips voor eigenaren connected cars

Steeds vaker zijn auto's, scooters en zelfs fietsen verbonden met internet en verzamelen daarbij allerlei persoonsgegevens, zoals locatiedetails en informatie over het rijgedrag. Het is daarom belangrijk dat eigenaren van dergelijke voertuigen maatregelen nemen om hun privacy te beschermen, zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens. De toezichthouder heeft vandaag een handleiding met privacytips voor eigenaren van connected cars gepubliceerd.

Gegevens die auto's verzamelen kunnen bij allerlei partijen terechtkomen en een gedetailleerd beeld van iemands leven geven. "Uit locatiegegevens is bijvoorbeeld af te leiden hoe vaak iemand naar de dokter gaat, de sportschool bezoekt of juist een snackbar en hoe laat iemand thuiskomt van werk. Maar ook of iemand naar een verslavingskliniek rijdt, een familielid bezoekt in de gevangenis of de auto elke week parkeert bij een kerk, moskee of synagoge", zo waarschuwt de Autoriteit Persoonsgegevens.

De handleiding van de toezichthouder geeft verschillende tips hoe bestuurders hun gegevens beter kunnen beschermen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het niet opslaan van stoelinstellingen en andere eigenschappen, maar ook het inloggen met een e-mailadres op het account van de auto. "Sta stil bij de mogelijkheid dat uw e-mailprovider daarmee mogelijk nog meer over u te weten komt", aldus de Autoriteit Persoonsgegevens (pdf).

Verder is het verstandig om te kijken welke persoonsgegevens in het onderhoudsboekje worden opgenomen. Toekomstige eigenaren van het voertuig krijgen die mogelijk ook te zien. Bij de verkoop is het daarnaast verstandig om ingevoerde persoonsgegevens en andere informatie te verwijderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om contactgegevens, bluetooth- en wifi-verbindingen, adresgegevens in de navigatie en ingelogde accounts. Ook gegevens die bij de autofabrikant zijn opgeslagen kunnen worden verwijderd.

Wie vragen of klachten over de privacy bij een voertuig heeft wordt aangeraden eerst bij de fabrikant, importeur, dealer of verhuurder aan te kloppen. Wanneer dit niets oplevert of wanneer men van mening is dat deze partijen de AVG overtreden kan er bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht worden ingediend.