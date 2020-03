Tennisbond krijgt 525.000 euro boete voor verkoop persoonsdata

De Nederlandse tennisbond KNLTB heeft wegens de verkoop van persoonsgegevens van een paar honderdduizend leden een boete van 525.000 euro gekregen, de hoogste AVG-boete tot nu toe. De boete werd opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens die eind 2018 een onderzoek naar de handel in persoonsgegevens door de KNLTB startte.

Uit het onderzoek bleek dat de tennisbond persoonsgegevens zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht en adresgegevens aan twee sponsoren verstrekte, zodat zij een selectie van KNLTB-leden konden benaderen met tennisgerelateerde en andere aanbiedingen. De ene sponsor ontving persoonsgegevens van 50.000 leden, de andere van meer dan 300.000 leden. KNLTB-leden werden vervolgens per post of telefoon door de sponsors benaderd.

De verkoop van persoonsgegevens zonder toestemming van de persoon in kwestie is doorgaans verboden. De KNLTB verklaarde tegenover de Autoriteit Persoonsgegevens dat het een gerechtvaardigd belang had om die gegevens te verkopen. De toezichthouder is het daarmee niet eens en stelt dat de KNLTB geen grondslag had om de data aan de sponsoren te geven. Daarmee heeft de tennisbond de AVG overtreden, zo stelt de AP.

Het gaat dan specifiek om artikelen 5 (doelbindingsbeginsel) en 6 (grondslag voor verwerking) die de bond heeft overtreden. Voor het overtreden van artikel 6 van de AVG hanteert de Autoriteit Persoonsgegevens een boetebandbreedte tussen de 300.000 en 750.000 euro. Uiteindelijk kwam de toezichthouder uit op een basisboete van 525.000 euro, die ook is opgelegd. Het is de tot nu toe hoogste AVG-boete die de Autoriteit Persoonsgegevens heeft opgelegd. De KNLTB gaat echter in beroep tegen de uitspraak van de AP.

"De betreffende acties waarvoor de tennisbond is beboet zijn uitgevoerd binnen het kader van het verenigingsrecht en conform het handboek Sport & Privacy, opgesteld in opdracht van NOC*NSF", zo laat de KNLTB in een reactie weten. Volgens de tennisbond is het altijd zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens van leden en open en transparant geweest over het beleid met betrekking tot het delen van persoonsgegevens.