Belg aangeklaagd voor fraude met ticketsysteem Brussels Airlines

Een 25-jarige Belgische man is in België aangeklaagd voor fraude met het ticketsysteem van Brussels Airlines. Volgens de aanklacht wist de man onder andere zonder te betalen drie businessclasstickets naar New York te regelen, met een waarde van bijna 6.000 euro per ticket, zo meldt Het Laatste Nieuws.

"De man kocht via een speciale app die alleen voor medewerkers was bedoeld enkele tickets, annuleerde die waardoor hij zijn geld terugkreeg, maar manipuleerde dan de url van het ticket waardoor hij het toch kon gebruiken", liet procureur Karel Berteloot weten. Volgens Berteloot zou de man, die eerder al veroordeeld werd voor soortgelijke feiten bij andere bedrijven, zijn talenten beter op een legale manier kunnen inzetten.

Brussels Airlines wil de kosten van de tickets naar New York vergoed krijgen, alsmede de luchthavenbelasting van geannuleerde tickets die het moest betalen. Daarnaast wil de luchtvaartmaatschappij duizend euro terug die het kwijt was om de systemen te beveiligen. "Er was helemaal geen extra denkwerk nodig om de site te beveiligen, mijn cliënt heeft Brussels Airlines exact gezegd waar hun zwaktes zaten, dus ze zouden hem daar net dankbaar moeten voor zijn", aldus de advocaat van de man.

Eerder wist de Belg via de ticketsystemen van American Airlines en Lufthansa te frauderen en tickets te boeken zonder hiervoor te betalen. Ook bij bioscoopketen UGC, telecomprovider Proximus en hogesnelheidsdienst Thalys sloeg de man toe. Voor deze vergrijpen werd hij veroordeeld tot een voorwaardelijke straf en moest hij zich verplicht door een psychiater laten begeleiden.