VS klaagt duo aan voor witwassen van gestolen cryptovaluta

De Amerikaanse autoriteiten hebben twee Chinese mannen aangeklaagd voor het witwassen van meer dan 100 miljoen dollar aan gestolen cryptovaluta. De cryptovaluta zouden bij verschillende cryptobeurzen zijn gestolen. Volgens de aanklacht zouden Noord-Koreaanse handlangers van de verdachten in 2018 bijna 250 miljoen dollar aan cryptovaluta bij een niet nader genoemde cryptobeurs hebben weten te stelen.

Het geld werd vervolgens bij allerlei andere cryptobeurzen witgewassen. Daarbij wisten ze via vervalste identiteitsdocumenten de controles van deze beurzen te omzeilen, aldus het Amerikaanse ministerie van Justitie. De aanklacht stelt dat de twee Chinese verdachten tussen december 2017 en april 2019 meer dan 100 miljoen dollar aan cryptovaluta hebben witgewassen, waaronder 91 miljoen dollar die bij de aanval op de cryptobeurs in 2018 was gestolen.

De Amerikaanse fiscus laat weten dat bij de aanval in 2018 de aanvallers malware gebruikten om de cryptobeurs te compromitteren. Een medewerker van de beurs downloadde malware die via e-mail was verstuurd. Vervolgens konden de aanvallers toegang krijgen tot de wallets van gebruikers die op de servers van de cryptobeurs waren opgeslagen. In totaal kon er zo 250 miljoen dollar aan cryptovaluta worden gestolen.

De gestolen cryptovaluta werden vervolgens door de verdachten witgewassen. Die bleken onder andere bijna 1,4 miljoen dollar aan bitcoin te hebben gebruikt voor het opladen van prepaid Apple iTunes cadeaukaarten. Bij sommige beurzen is het mogelijk om met deze cadeaukaarten bitcoins te kopen. De Amerikaanse fiscus heeft sancties aan de twee Chinese verdachten opgelegd en tal van cryptovaluta-adressen die met hun activiteiten verband zouden houden.