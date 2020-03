Britse geheime dienst MI5 wil toegang tot versleutelde berichten

De directeur van de Britse geheime dienst MI5 heeft techbedrijven opgeroepen om toegang tot versleutelde berichten te geven, omdat de dienst anders dergelijke communicatie niet kan benaderen. Volgens MI5-directeur Andrew Parker gelden er in de "echte wereld" wetten en kan er worden gehandhaafd.

In een interview met televisiezender ITV noemt Parker het wonderbaarlijk dat dit niet voor het internet geldt. Hij spreekt van een "wilde westen, zonder regels en ontoegankelijk voor de autoriteiten." De MI5-directeur roept in het interview techbedrijven op om end-to-end encryptie zo te ontwikkelen dat autoriteiten toch toegang tot versleutelde berichten kunnen krijgen.

Daarmee vraagt Parker eigenlijk om te stoppen met end-to-end encryptie, aangezien een dergelijke vorm van versleuteling inhoudt dat alleen de afzender en ontvanger de inhoud van een bericht kunnen inzien, en geen derde partijen. Onlangs stelde ook Gilles de Kerchove, EU-coördinator voor terrorismebestrijding, dat techbedrijven het mogelijk moeten maken dat autoriteiten toegang tot versleutelde data krijgen.

Verder stelt Parker in het interview dat de Britse bevolking zich geen zorgen moet maken dat ze worden bespioneerd door MI5. "We zijn alleen geïnteresseerd in mensen die ons kwaad willen doen. We zijn geïnteresseerd in terroristen en spionnen, en daar richten we onze gegevensverzameling op." Volgens de MI5-directeur vindt er geen monitoring van de gehele bevolking plaats.