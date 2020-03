Britse supermarkt vervangt 600.000 klantenkaarten na aanval

De Britse supermarktketen Tesco gaat meer dan 600.000 klantenkaarten vervangen nadat aanvallers hebben geprobeerd om op de accounts van klanten in te loggen. Volgens het bedrijf probeerden aanvallers met gestolen inloggegevens van andere sites om op 620.000 Clubcard-accounts in te loggen.

Vervolgens werd er met de kortingsbonnen die klanten via de klantenkaart hadden gespaard gefraudeerd. Getroffen klanten is gevraagd om hun wachtwoord te resetten. Daarnaast krijgen gedupeerde klanten nieuwe kortingsbonnen en worden uit voorzorg nieuwe Clubcards uitgegeven. In een reactie tegenover ITV stelt Tesco dat de aanval mogelijk was doordat klanten hun wachtwoord hergebruikten. De BBC meldt dat zo'n 19 miljoen mensen een Tesco-klantenkaart hebben.