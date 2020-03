Duitse overheid raadt steden af om losgeld ransomware te betalen

Ok maar wat moeten ze dan doen? "beveiligingsmaatregelen treffen" dat heeft geen zin meer als ze al besmet geraakt

zijn. Dus zeg maar wat ze dan moeten doen. Uithuilen en opnieuw beginnen? De data maar als verloren beschouwen?

Gigantisch veel geld uitgeven om al die nodige data weer te verzamelen?



Het is het bekende "je moet de criminelen niet aanmoedigen" lulverhaaltje wat het perspectief van de samenleving als

geheel oplegt aan het individuele slachtoffer. Daar heb je helemaal niks aan als er niet op hetzelfde moment een

grootschalig handhaven op dit soort criminaliteit tegenover staat.



Als het alternatief voor "betalen" is: meewerken met opsporing, de criminelen vinden en pakken, streng straffen en alsnog

je data terug krijgen: ja, dan moet je dat doen. Maar het is nu niet zo dat dit het alternatief is. Het alternatief voor losgeld

betalen is "je data kwijt zijn". En er staat voor het slachtoffer totaal geen compensatie tegenover, zelfs niet dat dit soort

criminaliteit dan minder zou worden.