VVD wil opheldering over AVG-boete voor tennisbond KNLTB

De VVD wil opheldering van minister Dekker voor Rechtsbescherming en minister Bruins voor Medische Zorg en Sport over de boete die tennisbond KNLTB gisteren kreeg opgelegd van de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor het overtreden van de AVG kreeg de KNLTB een boete van 525.000 euro.

VVD-Kamerleden Rudmer Heerema en Van Gent willen nu weten of de twee bewindslieden deze boete proportioneel vinden en of er onder aanvoering van NOC*NSF gezocht moet worden naar uitzonderingsmogelijkheden om de sport betaalbaar en toegankelijk te houden. "Bent u zich ervan bewust dat de door de AP gehanteerde interpretatie van de AVG sporten in Nederland duurder maakt?", vragen de Kamerleden.

Bruins en Dekker moeten tevens laten weten of ze het eens zijn met de mening dat de uitgangspunten van het Verenigingsrecht en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) strijdig zijn als het gaat om de interpretatie van het 'gerechtvaardigd belang'. Verder vragen de VVD-Kamerleden aan de ministers of die het ermee eens zijn dat de AP zich zo hulpvaardig mogelijk moet opstellen en zich primair behoort te richten op voorlichting en hulp bij de interpretatie en uitvoering van de regelgeving.

"Kunt u verklaren waarom de AP de mogelijkheid van de Alternatieve Interventie destijds niet heeft toegepast, maar gekozen heeft voor een traject met een, voor een non-profitorganisatie, zeer hoge boete van 525.000 euro? Kunt u verklaren waarom in het geval van de KNLTB geen enkele begeleiding en voorlichting heeft plaatsgevonden, maar er direct is overgegaan tot beboeting?", vragen de VVD'ers verder.

Bruins en Dekker moeten tevens duidelijk maken of de KNLTB in dit proces "onnodig en onbehoorlijk" in diens imago is aangetast en recht heeft op enige vorm van rehabilitatie, en welke acties de ministers hiervoor gaan ondernemen. Afsluitend willen Heerema en Van Gent weten of het door middel van sectorale wetgeving mogelijk is om in dergelijke gevallen van gegevensuitwisseling een uitzondering aan te brengen op de AVG. De Kamervragen moeten binnen drie weken zijn beantwoord.

Uit onderzoek van de Autoriteit Persoongegevens bleek dat de tennisbond persoonsgegevens zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht en adresgegevens aan twee sponsoren verstrekte, zodat zij een selectie van KNLTB-leden konden benaderen met tennisgerelateerde en andere aanbiedingen. De ene sponsor ontving persoonsgegevens van 50.000 leden, de andere van meer dan 300.000 leden. KNLTB-leden werden vervolgens per post of telefoon door de sponsors benaderd.