Australische overheid geeft tips om WordPress te beveiligen

Organisaties die gebruikmaken van platformen zoals WordPress, Drupal en Joomla doen er verstandig aan om hun installatie goed te beveiligen, aangezien aanvallers continu naar kwetsbare websites zoeken. Daarvoor waarschuwt het Cyber Security Centre van de Australische overheid (ACSC).

"Kwetsbaarheden in contentmanagementsystemen (CMS) worden vaak misbruikt door aanvallers. Zodra een CMS is gecompromitteerd kan de webserver voor gerichte aanvallen worden gebruikt", aldus het ACSC. Het gaat dan bijvoorbeeld om het installeren van malware op de webserver of het injecteren van kwaadaardige code in de website.

Om dergelijke aanvallen te voorkomen geeft het ACSC verschillende beveiligingstips, zoals het gebruikmaken van een CMS-hostingprovider, in plaats van het zelf installeren en onderhouden van een CMS. Verder wordt aangeraden om beschikbare beveiligingsupdates voor het CMS en onderliggend systeem tijdig te installeren. Het draaien van verouderde webserver- en CMS-software is namelijk een veelvoorkomende reden dat aanvallers weten in te breken.

Tevens adviseert het ACSC om gebruikersnamen en wachtwoorden van alle diensten te veranderen, sterke passphrases te gebruiken en toegang tot het beheerderspaneel tot alleen goedgekeurde interne ip-adressen te beperken. Verder moeten alleen betrouwbare CMS-plug-ins worden gebruikt en is het verstandig om niet gebruikte functionaliteiten en plug-ins uit te schakelen. Dat geldt ook voor debug- en foutmeldingen. Afsluitend wordt aangeraden om CMS-installaties te monitoren.