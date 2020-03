T-Mobile VS waarschuwt voor datalek na 'geraffineerde aanval'

De Amerikaanse tak van telecomprovider T-Mobile heeft klanten gewaarschuwd voor een datalek nadat het slachtoffer van een "geraffineerde aanval" is geworden. Volgens T-Mobile was de aanval gericht tegen de e-mailprovider van het bedrijf en wisten de aanvallers toegang te krijgen tot verschillende mailaccounts van T-Mobile-medewerkers. Deze e-mailaccounts bleken accountgegevens van klanten en medewerkers te bevatten.

Daardoor hebben aanvallers mogelijk toegang gekregen tot namen, adresgegevens, telefoonnummers, abonnementsgegevens, klantnummers en facturatiegegevens van een niet nader genoemd aantal klanten. In een verklaring stelt T-Mobile dat de informatie in de gecompromitteerde e-mailaccounts voor zover bekend niet is misbruikt. Naar aanleiding van het datalek stuurde T-Mobile een bericht naar getroffen klanten, waarvan sommigen dachten dat het om een scam ging. Verdere details over de aanval zijn niet gegeven.