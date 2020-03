Kamervragen over gebruik gezichtsherkenning door overheid

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over het gebruik van de omstreden gezichtsherkenningssoftware van het Amerikaanse bedrijf Clearview door de Nederlandse overheid. Het bedrijf verzamelt foto's van Facebook, LinkedIn en andere websites voor het trainen van een gezichtsherkenningssysteem.

Dit systeem bevat een database van drie miljard verzamelde afbeeldingen. Daarmee kunnen politiediensten onbekende verdachten herkennen. Meer dan zeshonderd Amerikaanse politie- en opsporingsdiensten zouden vorig jaar van Clearview gebruik hebben gemaakt. Naar aanleiding van berichtgeving door The New York Times eisten allerlei websites dat het techbedrijf stopte met het scrapen van afbeeldingen. Zelfs in de Tweede Kamer werden vragen gesteld over het scrapen van afbeeldingen door Clearview.

Onlangs lekte een lijst uit met klanten van het techbedrijf. Ook Nederlandse overheids- of politiediensten zouden de technologie van Clearview toepassen, aldus BuzzFeed News. Aanleiding voor GroenLinks-Kamerlid Buitenweg om verschillende vragen aan minister Grapperhaus van Justitie te stellen. Zo wil Buitenweg weten welke organisaties in zee met Clearview zijn gegaan en of Grapperhaus het gebruik van deze technologie in een democratische rechtsstaat en in Nederland in het bijzonder wenselijk vindt.

Ook wil het GroenLinks-Kamerlid weten op welke locaties en in welke periode de gezichtsherkenningssoftware is ingezet en of het toepassen van gezichtsherkenningssoftware aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voldoet. Minister Grapperhaus heeft drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden.