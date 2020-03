Windows 10 krijgt meer opties voor verzamelen diagnostische data

Organisaties die van Windows 10 gebruikmaken krijgen straks meer opties om te bepalen welke diagnostische gegevens het besturingssysteem verzamelt en naar Microsoft stuurt. Dat heeft Microsoft bij de lancering van een nieuwe testversie van Windows 10 bekendgemaakt.

Windows 10 biedt twee niveaus voor het verzamelen van diagnostische data, namelijk standaard en volledig. Op het basisniveau worden zaken teruggestuurd als apparaat-, connectiviteit- en configuratiegegevens, beperkte foutrapportages en de status van update-installaties. Bij het volledige niveau worden de gegevens van het basisniveau verstuurd, aangevuld met extra gegevens over het apparaat, de connectiviteit en de configuratie, alsmede app- en browsergebruik, fragmenten van handgeschreven en getypte tekst en uitgebreidere foutrapportages.

Microsoft heeft besloten om de namen van beide verzamelniveaus aan te passen. De standaardoptie zal worden hernoemd naar "required diagnostic data", om aan te geven dat het besturingssysteem verplicht gegevens verzamelt, terwijl het volledige niveau "optional diagnostic data" gaat heten. Organisaties die ervoor kiezen om optionele gegevens te versturen zullen via de Group Policy-instellingen meer opties krijgen om te bepalen welke gegevens er binnen hun organisatie worden verzameld. Verdere details over deze instellingen zal Microsoft op een later moment bekendmaken.