D66 wil opheldering over groot datalek bij Donorregister

D66 heeft minister De Jonge van Volksgezondheid om opheldering gevraagd over het grote datalek bij het Donorregister. Gisteren werd bekend dat er twee harde schijven met 6,9 miljoen gedigitaliseerde donorkeuzeformulieren zijn kwijtgeraakt, met daarop persoonsgegevens van miljoenen mensen.

D66-Kamerlid Pia Dijkstra heeft de minister negentien vragen over het datalek gesteld. Zo wil ze weten waarom het niet bekend is of de twee externe harde schijven zijn beveiligd. In de communicatie over het datalek stond vermeld dat de datadragers "hoogstwaarschijnlijk niet zijn beveiligd". De Jonge moet ook duidelijk maken van hoeveel unieke personen de gegevens op de twee vermiste harde schijven stonden en of deze mensen persoonlijk van het datalek op de hoogte worden gesteld.

Verder wil Dijkstra weten hoeveel beveiligingsprotocollen en werkinstructies er precies zijn en of het klopt dat het datalek had voorkomen kunnen worden als de beveiligingsprotocollen en (werk)instructies waren nageleefd. In een toelichting over het datalek stond vermeld dat de "aanwezige beveiligingsprotocollen en (werk)instructies onvoldoende zijn nageleefd".

Naar aanleiding van het datalek liet het Donorregister weten dat de beveiligingsprotocollen en werkinstructies worden geëvalueerd. Dijkstra vraagt wanneer een eventuele aanscherping van de protocollen en instructies is gereed. De minister heeft drie weken de tijd om de Kamervragen te beantwoorden.