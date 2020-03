NIST geeft tips tegen afluisteren van online vergaderingen

Nu meer mensen thuiswerken en organisaties online vergaderen heeft het NIST verschillende beveiligingstips voor virtuele meetings gepubliceerd. Het NIST is een Amerikaanse organisatie die onder andere verantwoordelijk is voor het opstellen van cybersecurityrichtlijnen voor de Amerikaanse overheid.

"Wanneer online vergaderingen niet goed zijn opgezet kunnen voormalige medewerkers, ontevreden personeel of hackers mogelijk afluisteren", zegt Jeff Greene van het NIST. Door verschillende basale voorzorgsmaatregelen te nemen kan worden voorkomen dat een online vergadering in een datalek of kostbaar privacy- of veiligheidsincident uitmondt.

Zo wordt aangeraden om toegangscodes niet onbeperkt te hergebruiken, voor gevoelige vergaderingen multifactorauthenticatie te overwegen, een wachtkamer te gebruiken en de vergadering niet te starten voordat de host aanwezig is. Verder moet, wanneer mogelijk, een dashboard worden gebruikt met een overzicht van alle deelnemers. Tevens wordt aangeraden om geen opname van de vergadering te maken tenzij het nodig is.

In het geval van videovergaderingen raadt het NIST aan om onnodige features uit te schakelen, zoals de chatfunctie of mogelijkheid om bestanden te delen. Wanneer mensen hun scherm willen delen is het belangrijk om ze erop te wijzen dat ze niet onbedoeld gevoelige informatie delen. Verder geeft de instantie nog vijf aanvullende tips voor online vergaderingen waarbij gevoelige informatie wordt gedeeld, waaronder het gebruik van alleen apparaten die door de organisatie zijn verstrekt.