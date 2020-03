Google brengt geen nieuwe Chrome-versies uit wegens corona

Google heeft vanwege de uitbraak van het coronavirus besloten om tijdelijk geen nieuwe versies van Chrome en Chrome OS uit te brengen. Beveiligingsupdates zullen nog wel verschijnen. "Vanwege aangepaste werkschema's pauzeren we op dit moment nieuwe Chrome- en Chrome OS-versies. Ons belangrijkste doel is ervoor te zorgen dat ze stabiel, veilig en betrouwbaar blijven werken voor iedereen die ervan afhankelijk is", aldus het ontwikkelteam.

Beveiligingsgerelateerde updates krijgen prioriteit en zullen nog wel worden aangeboden. Zo heeft Google kort na deze aankondiging Chrome 80.0.3987.149 uitgerold. Het gaat om een desktopversie van de browser die dertien kwetsbaarheden verhelpt. De ernst van deze lekken is door Google als "high" bestempeld. Het gaat in dit geval om beveiligingslekken waardoor een aanvaller code binnen de context van de browser had kunnen uitvoeren. Het is dan mogelijk om bijvoorbeeld data van andere websites te lezen of aan te passen. Ook kwetsbaarheden om uit de Chrome-sandbox te ontsnappen vallen hieronder.

De kwetsbaarheden bevonden zich in WebGL, de audio- en mediafunctionaliteit van de browser, de V8 JavaScript-engine die wordt gebruikt voor het uitvoeren van JavaScript en de controle van extensies. Updaten naar de nieuwste versie zal op de meeste systemen automatisch gebeuren.