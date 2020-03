7 jaar cel voor man die bedrijven met gestolen data afperste

Een 29-jarige Amerikaanse man die bij bedrijven inbrak, hun gegevens stal en vervolgens losgeld eiste voor het teruggeven van de data, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 jaar en acht maanden. Ook moet de man een boete van 900 dollar en een schadevergoeding van 42.000 dollar betalen.

De man wist in te breken op de servers en netwerken van meerdere bedrijven en organisaties. Zodra de man toegang had verkregen maakte hij allerlei gegevens buit en verwijderde die data van de systemen van zijn slachtoffers. Vervolgens stuurde hij een e-mail naar zijn slachtoffers dat ze moesten betalen om hun gegevens terug te krijgen.

Wanneer slachtoffers lieten weten dat ze naar de politie stapten dreigde de man klanten van de bedrijven over de datadiefstal te informeren. Eén van de slachtoffers informeerde de FBI. Onderzoek van de opsporingsdienst leidde naar de man. Op zijn computer werd bewijs gevonden dat hij meerdere slachtoffers had gemaakt. Hoe de man bij de bedrijven wist in te breken is niet bekendgemaakt.