Microsoft stopt tijdelijk met nieuwe versies Chromium Edge

In navolging van Google heeft ook Microsoft besloten om tijdelijk geen nieuwe versies van Chromium Edge uit te brengen. Alleen beveiligingsupdates zullen nog verschijnen. Aanleiding is de aankondiging van het Chromium-team dat het vanwege de uitbraak van het coronavirus een tijdelijke pauze inlast.

De nieuwste Edge-versie is op Chromium gebaseerd, de door Google ontwikkelde opensourcebrowser die de basis voor Chrome en andere browsers vormt. Google liet eerder deze week weten dat het vanwege aangepaste werkschema's door de coronacrisis voorlopig geen nieuwe Chrome- en Chrome OS-versies uitbrengt. Beveiligingsupdates zullen nog wel verschijnen.

Nu heeft ook Microsoft besloten om een pauze door te voeren. "Vanwege de huidige wereldwijde ontwikkelingen pauzeert het Microsoft Edge-team updates voor Microsoft Edge. Dit houdt in dat Microsoft Edge 81 niet zal verschijnen totdat we weer doorgaan met het uitbrengen van updates. We voeren deze aanpassingen door om gelijke pas te houden met het Chromium-project, dat onlangs vanwege werkschema's een zelfde pauze aankondigde, en om de impact te beperken voor webontwikkelaars en organisaties die ook zijn getroffen", zegt Microsofts Kyle Pflug.