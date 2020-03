Magento-webshops bewaarden mislukte inlogpogingen klanten in plaintext

Een beveiligingslek in de zeer populaire webwinkelsoftware Magento zorgde ervoor dat mislukte inlogpogingen van klanten in plaintext in de database werden opgeslagen. Hoewel het probleem inmiddels is verholpen zijn de opgeslagen gebruikersnamen en verkeerde wachtwoorden nooit verwijderd.

Daarvoor heeft Adobe, dat de Magento-webwinkelsoftware onderhoudt, een hotfix uitgebracht. Vorig jaar oktober kwam Magento met een beveiligingsupdate voor een kwetsbaarheid waardoor mislukte inlogpogingen van klanten zoals gezegd in plaintext werden opgeslagen. Een aanvaller met toegang tot de database zou op deze manier het juiste wachtwoord van gebruikers kunnen afleiden.

De beveiligingsupdate zorgde ervoor dat Magento mislukte inlogpogingen niet meer in plaintext bewaarde. Al opgeslagen inlogpogingen bleven echter gewoon in de database achter. Daarvoor is nu een hotfix verschenen, die al deze inlogpogingen verwijdert. "De informatie zou alleen toegankelijk zijn wanneer de webwinkel op een andere manier was gecompromitteerd. Desondanks raden we aan om de update zo snel als mogelijk te installeren", aldus het Magento Security Team.