Duits instituut werkt aan bluetooth traceer-app tegen corona

Het Duitse Heinrich Hertz Instituut (HHI), onderdeel van het bekende Fraunhofer Instituut, werkt aan een smartphone-app waarmee alle personen zijn te traceren die in contact met een door corona besmet persoon zijn gekomen. Dat laat de instantie tegenover persbureau Reuters weten.

Onlangs werd een soortgelijke app al in Singapore gelanceerd. Deze app, TraceTogether, maakt gebruik van bluetooth. Zodra gebruikers die de app hebben geïnstalleerd bij elkaar in de buurt komen, wordt er een geanonimiseerd id uitgewisseld. Dit id wordt vervolgens versleuteld op de telefoon opgeslagen. De app verzamelt geen locatiegegevens of andere persoonlijke data, alleen telefoonnummers worden opgeslagen.

Wanneer een gebruiker met het coronavirus besmet raakt krijgt die het verzoek om de overheid toegang tot de opgeslagen id's te geven. De gebruiker kan dit doen door de data te uploaden. Het Singaporese ministerie van Volksgezondheid ontsleutelt vervolgens de gegevens en krijgt zo een overzicht van mobiele telefoonnummers van mensen die in de buurt van de besmette gebruiker zijn gekomen.

Hoe de app van het HHI er precies komt uit te zien is nog onbekend. Het instituut denkt dat die in de komende weken gelanceerd kan worden. "De voorwaarde van een dergelijke applicatie is dat die volledig aan de Duitse databeschermingswetgeving voldoet en het gebruik op vrijwillige basis is", zo laat een woordvoerder van het HHI weten.

Privacyvriendelijk

Academici Johannes Abeler en Matthias Baecker en privacyactivist Ulf Buermeyer stellen via Netzpolitik.org dat coronatracking niet tot meer surveillance hoeft te leiden en op een privacyvriendelijke manier kan worden gedaan. "We denken dat het mogelijk is om het tracken van contacten snel en efficiënt te doen, zonder veel data in een centrale database op te slaan", aldus het drietal. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de gegevens op de telefoon van de gebruiker worden verwerkt en opgeslagen. Alleen de waarschuwing over een infectie zou centraal moeten worden verstuurd.

Het is volgens Abeler, Baecker en Buermeyer ook niet belangrijk waar een infectie zich heeft voorgedaan, alleen dat de mensen die dicht bij elkaar zijn gekomen kunnen worden gewaarschuwd. Via het gebruik van bluetooth kan dit worden gemeten. "Het nadeel van bluetooth dat het alleen op een afstand van een paar meter verbinding kan maken is hier een voordeel", stellen de drie. Wel moeten genoeg mensen de app installeren om het systeem te laten werken. Vorige week vond er een onderzoek onder meer dan duizend Duitsers plaats over de installatie van een dergelijke bluetooth-app. De angst om te worden "gehackt" via de app was een belangrijke reden om die niet te installeren.

Hoewel er in de huidige crisis meer inbreuken op fundamentele rechten plaatsvinden is het volgens de drie belangrijk dat er oplossingen worden ontwikkeld die zo vrij en economisch als mogelijk zijn. "Dat geldt voor het juridische raamwerk voor de huidige lockdown alsmede het verwerken van gegevens." Afsluitend merken Abeler, Baecker en Buermeyer op dat alleen een systeem dat mensen kunnen vertrouwen omdat het hen niet bespioneert of straft de grootste kans van slagen heeft.