Politie waarschuwt: WhatsAppfraude schering en inslag

WhatsAppfraude is nog altijd een groot probleem dat veel voorkomt, zo waarschuwt de politie vandaag. "Het is schering en inslag en triest als je ziet hoeveel geld er van slachtoffers wordt afgetroggeld", aldus Petra van het politiekorps Gouda, Bodegraven-Reeuwijk.

Alleen bij het politiebureau in Gouda komen dagelijks één of meerdere slachtoffers aangifte doen. Ook in de rest van het werkgebied van de politie eenheid Den Haag komt deze vorm van oplichting voor. Bij WhatsApp-fraude doen oplichters zich voor als een bekende van het slachtoffer en vragen vervolgens om geld. Vorig jaar maakten meer dan 2600 mensen melding bij de Fraudehelpdesk dat er was geprobeerd om ze via WhatsApp op te lichten. 353 mensen maakten ook daadwerkelijk geld over naar de oplichters. In totaal ging het om 1 miljoen euro.

In de eerste zes weken van dit jaar maakten 700 mensen melding van poging tot oplichting. 77 mensen werden daadwerkelijk opgelicht en verloren 232.000 euro. Het gaat hier alleen om slachtoffers die bij de Fraudehelpdesk aanklopten. Cijfers van mensen die aangifte bij de politie deden zijn niet meegenomen. "We zien dat de bedragen die betaald worden uiteen lopen van honderden tot duizenden euro's", aldus Petra.

De politie adviseert WhatsApp-gebruikers om hun socialmediaprofiel af te schermen. Dit voorkomt dat oplichters informatie kunnen verzamelen die ze voor de fraude gebruiken. Ook wordt aangeraden om tweefactorauthenticatie voor het WhatsApp-account in te stellen en verzoeken om betalingen altijd persoonlijk te verifiëren.