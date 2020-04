Twitter waarschuwt Firefox-gebruikers voor opslagen privédata

Twitter heeft Firefoxgebruikers gewaarschuwd dat uitgewisselde en gedownloade privébestanden onbedoeld door de browser zijn opgeslagen, wat een probleem kan zijn in het geval er gebruik is gemaakt van openbare computers.

"Onlangs hebben we ontdekt dat de manier waarop Firefox gecachte data opslaat ervoor kan hebben gezorgd dat niet-openbare informatie onbedoeld in de browsercache is opgeslagen", aldus de waarschuwing. Het gaat dan bijvoorbeeld om mediabestanden die via privéberichten zijn uitgewisseld of wanneer gebruikers hun data-archief van Twitter hebben gedownload. Deze bestanden bleven in de browsercache van Firefox aanwezig, ook wanneer er bij Twitter werd uitgelogd. In het geval van een openbare computer waren deze bestanden vervolgens toegankelijk voor andere gebruikers van de machine.

Het data-archief van Twitter bevat profielgegevens, tweets, privéberichten, verstuurde mediabestanden, een overzicht van volgers, een overzicht van accounts die de gebruiker volgt, adresboek, gemaakte en gevolgde lijsten, interesses en demografische informatie die Twitter over de gebruiker heeft verzameld, bekeken advertenties "en meer", aldus een uitleg van het bedrijf.

Bestanden in de browsercache van Firefox worden automatisch na zeven dagen verwijderd. Twitter merkt op dat het probleem niet speelde bij gebruikers van Chrome en Safari. De microbloggingdienst heeft een aanpassing doorgevoerd zodat Firefox de persoonlijke informatie van gebruikers niet langer opslaat. Wanneer er gebruik is of wordt gemaakt van een openbare computer adviseert Twitter om voor het uitloggen de browsercache te verwijderen en voorzichtig te zijn met het downloaden van persoonlijke informatie op dergelijke computers.