Ministerie van Justitie VS: Zoom-bombing is een misdrijf

Personen die inbreken op de Zoom-meetings van organisaties, ook bekend als Zoom-bombing, maken zich schuldig aan een misdrijf, zo heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie gewaarschuwd. In het geval van Zoom volstaat standaard alleen het vergader-id om toegang tot de vergadering te krijgen.

Er zijn inmiddels allerlei partijen die actief naar Zoom-links en meetings zoeken om die te kunnen verstoren. De FBI waarschuwt organisaties dan ook om deze links niet via social media of andere websites te delen en de meeting met een wachtwoord te beveiligen. De afgelopen weken zijn er meerdere incidenten met Zoom-bombing geweest. Zowel bedrijven als scholen kregen ermee te maken.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft nu een waarschuwing afgegeven dat dit een misdrijf is en personen voor verschillende zaken kunnen worden aangeklaagd, zoals het verstoren van een openbare bijeenkomst, computerinbraak, het gebruik van een computer om een misdrijf te plegen, haatmisdrijven, fraude of het versturen van dreigementen. Op al deze aanklachten staan geldboetes en gevangenisstraffen.

"Je denkt dat Zoom-bombing grappig is? Laten we eens zien hoe grappig het is als je gearresteerd wordt", zegt procureur-generaal Matthew Schneider van de Amerikaanse staat Michigan. Organisaties die met Zoom-bombing te maken krijgen worden opgeroepen hier aangifte van te doen. Daarnaast krijgen Zoom-gebruikers wederom het advies om meetings niet openbaar te maken, geen links naar meetings of virtuele klaslokalen te delen en screensharing in Zoom op "host only" te zetten.