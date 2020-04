EFF geeft tips voor het beveiligen van Zoom-meetings

Zoom is m.i. ongeschikt voor alles wat maar enigszins vertrouwelijk van aard is. Kort samengevat uit https://citizenlab.ca/2020/04/move-fast-roll-your-own-crypto-a-quick-look-at-the-confidentiality-of-zoom-meetings/ 1) De geclaimde AES-256 blijkt AES-128 te zijn. Dat is niet zo erg. Wel erg is dat ze AES in ECB mode gebruiken (zie figuur 5 in genoemde pagina, de bekende penguin die -versleuteld- nog herkenbaar is);2) Alle deelnemers gebruikensleutel, die in een deel van gevallen wordt gedeeld met een server in China.Zie ook https://www.theregister.co.uk/2020/04/03/dont_use_zoom_if_privacy/ en https://www.metzdowd.com/pipermail/cryptography/2020-April/035887.html Daarnaast zijn er de afgelopen tijd updates geweest, echter niet voor alle besturingssystemen. Bovendien worden updates kennelijk niet in alle gevallen automatisch geinstalleerd, zie https://www.metzdowd.com/pipermail/cryptography/2020-April/035890.html