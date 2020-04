Organisaties: respecteer mensenrechten bij inzet van technologie tegen corona

Overheden die in de strijd tegen het coronavirus surveillancetechnologie inzetten moeten hierbij de mensenrechten respecteren, zo wil een coalitie van meer dan honderd internationale burgerrechtenbewegingen, privacyorganisaties en maatschappelijke bewegingen, waaronder Amnesty International, Bits of Freedom, European Digital Rights,Chaos Computer Club, Human Rights Watch en Privacy International.

Volgens de organisaties is er sprake van een wereldwijde gezondheidscrisis, maar moeten de inspanningen van landen om het virus te bestrijden niet als dekmantel worden gebruikt om een nieuw tijdperk van sterk uitgebreide invasieve digitale surveillance in te luiden. De manier waarop overheden technologie inzetten om personen en de bevolking te volgen en monitoren moet dan ook in lijn zijn met de mensenrechten, aldus de organisaties in een verklaring.

De organisaties zien een belangrijke rol voor technologie weggelegd om levens te redden, bijvoorbeeld door berichten te verspreiden en toegang tot gezondheidszorg te verbeteren. "Een toename van digitale surveillancebevoegdheden, zoals het verkrijgen van toegang tot mobiele locatiedata bedreigt privacy, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vereniging, op manieren die rechten kunnen schenden en het vertrouwen in publieke autoriteiten kunnen ondermijnen, waarmee de effectiviteit van de virusbestrijding wordt ondermijnd", zo laat de verklaring weten.

Daarin erkennen de organisaties dat het hier om buitengewone tijden gaat, maar dat mensenrechtenwetgeving nog steeds van toepassing is. Overheden kunnen rechten zoals privacy en vrijheid van meningsuiting niet zomaar naast zich neerleggen onder het mom van de aanpak van een gezondheidscrisis, stellen de organisaties verder. "Nu, meer dan ooit, moeten overheden ervoor zorgen dat beperkingen van deze rechten in lijn zijn met lang gevestigde mensenrechtenwaarborgen."

Alleen onder strikte voorwaarden willen de organisaties meer digitale surveillance toestaan. Zo moeten surveillancemaatregelen om corona te bestrijden rechtmatig, noodzakelijk en proportioneel zijn. "We kunnen de coronauitbraak niet als excuus voor willekeurige massasurveillance laten dienen", aldus de voorwaarde. Daarnaast moeten genomen surveillancemaatregelen tijdig zijn en alleen tijdens de bestrijding van corona gelden. Verzamelde data moet beperkt in reikwijdte zijn en mag alleen voor de coronabestrijding worden ingezet. Verder moeten overheden maatregelen nemen om gegevens te beschermen en misbruik te voorkomen.