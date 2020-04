Huisartsinformatie 8 miljoen Nederlanders door 'corona-opt in' tijdelijk te raadplegen

De huisartsinformatie van ruim 8 miljoen Nederlanders is in het geval van een behandeling op huisartsenpost of spoedeisende hulp zonder vooraf gegeven toestemming door artsen te raadplegen, zo heeft het ministerie van Volksgezondheid aangekondigd. Wel zal bij het raadplegen van de gegevens mondelinge toestemming aan de patiënt worden gevraagd, die op dat moment nog kan weigeren.

Normaliter kunnen huisartsenposten alleen belangrijke informatie zoals allergieën en medicatie raadplegen als de patiënt daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. "Met de tijdelijke maatregel hoeft dit niet. Dit zorgt ervoor dat de huisartsgegevens van mensen die nog geen keuze daarover hebben gemaakt klaar staan om te worden geraadpleegd door huisartsenpost en spoedeisende hulp (SEH) ten tijde van deze crisissituatie", aldus het ministerie.

Op dit moment hebben ongeveer acht miljoen Nederlanders toestemming gegeven om hun medische gegevens via het Landelijk Schakel Punt (LSP) beschikbaar te stellen op de huisartsenpost. Een klein deel van de bevolking heeft deze toestemming expliciet geweigerd en ruim acht miljoen Nederlanders hebben nog geen keuze over toestemming kenbaar gemaakt. Deze laatste groep wordt nu als 'corona-opt in' geregistreerd. Dit betekent dat de belangrijke huisartsinformatie van deze personen beschikbaar wordt gesteld.

Volgens het ministerie moet dit ervoor zorgen dat dokters sneller kunnen werken, omdat niet alle gegevens ter plekke hoeven worden uitgevraagd en ingetypt in de systemen. De huisartsenpost vraagt bovendien zelf bij raadpleging van de gegevens mondeling toestemming aan de patiënt, zolang die in staat is zijn wil te uiten. Zonder toestemming mag de huisartsenpost het dossier niet inzien. Na de coronacrisis zal de opt-in worden verwijderd, zo liet minister De Jonge van Volksgezondheid eerder weten.

Wie niet wil dat zijn gegevens zijn op te vragen kan dit aangeven bij de huisarts of volgjezorg.nl. Voor mensen die eerder al kenbaar hebben gemaakt dat ze inzage in hun medisch dossier via het LSP toestaan of weigeren verandert er niets. De Autoriteit Persoonsgegevens adviseerde mensen eerder al om goed over hun keuze na te denken. Wanneer inzage eerder is geweigerd kan dit niet ter plekke ongedaan worden gemaakt. Het is dan onmogelijk om het medisch dossier te bekijken, omdat dit niet is opgenomen in het LSP.