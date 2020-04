Kabinet vraagt experts om voorstellen voor inzet van apps bij corona-aanpak

Het kabinet heeft experts en bedrijven gevraagd om mee te denken over de ontwikkeling en inzet van apps bij de aanpak van het coronavirus. Ingediende voorstellen moeten wel voldoen aan een reeks specifieke eisen. Zo mogen de apps persoonsgegevens niet centraal opslaan en mogen gegevens niet herleidbaar zijn tot individuen.

Afgelopen dinsdag kondigde het kabinet plannen aan om twee soorten apps in te gaan inzetten. Ten eerste een corona contact-tracing app die via bluetooth bijhoudt met wie men in contact is gekomen. Wanneer één van deze contacten een coronapatiënt is ontvangen gebruikers een waarschuwing met het verzoek om in zelfquarantaine te gaan. Vervolgens kan via de tweede app vanuit huis contact met de dokter worden gehouden en zijn eventuele gezondheidsklachten door te geven.

"In landen om ons heen zijn er veel interessante ontwikkelingen op dit gebied. Maar daarnaast willen we de denkkracht in Nederland aanboren, om zo tot de best mogelijk keuze te komen. Het waarborgen van privacy is daarbij essentieel", zegt minister De Jonge van Volksgezondheid. Via TenderNed, de overheidssite voor aanbestedingen, kunnen tot dinsdag 14 april voor 12.00 uur voorstellen worden ingediend.

De voorstellen moeten gaan over digitale oplossingen, zoals bijvoorbeeld apps, die kunnen bijdragen aan bron- en contactopsporing, waarbij er strenge eisen gelden aan snelle beschikbaarheid, privacy en informatiebeveiliging. Ook wordt er gezocht naar ideeën over apps die kunnen bijdragen aan zelfmonitoring en begeleiding op afstand, waarbij er wederom strenge eisen worden gesteld aan onder meer beschikbaarheid, privacy en informatiebeveiliging.

Verder zoekt het kabinet naar oplossingen die kunnen bijdragen aan de transitiestrategie en randvoorwaarden waaronder dergelijke apps kunnen worden ingezet. Het gaat dan om techniek, inhoud, werking, implementatie, privacy en informatieveiligheid. In de week voorafgaand aan 28 april moet bekend worden hoe de mogelijke apps eruit komen te zien. Dan beslist het kabinet op welke manier Nederland de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus voortzet.