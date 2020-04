Europese Commissie: geen verplicht gebruik contact-tracing apps

Het gebruik van corona contract-tracing apps mag niet worden verplicht, zo stelt de Europese Commissie in een nieuw stappenplan. Het "Gezamenlijk Europees stappenplan voor de opheffing van de inperkingsmaatregelen in verband met COVID-19" beschrijft een aanpak om de coronamaatregelen geleidelijk op te heffen. De Europese Commissie ziet daarbij een rol weggelegd voor contact-tracing apps.

"Zoals is vastgesteld in andere landen die met de COVID-19-pandemie kampen, kunnen die apps de besmettingsketen helpen onderbreken en het risico op verdere overdracht van het virus verminderen. Zij vormen dan ook een belangrijk onderdeel van de strategie van de lidstaten en een aanvulling op andere maatregelen, zoals een verhoogde testcapaciteit", aldus het stappenplan (pdf).

Daarin laat de Europese Commissie ook weten dat het gebruik van dergelijke apps op vrijwillige basis moet plaatsvinden en dat de apps volledig aan de Europese privacywetgeving moeten voldoen. Zo moeten gebruikers van contact-tracing apps de controle over hun gegevens behouden en is het traceren alleen op anonieme en geaggregeerde basis toegestaan, zonder dat burgers worden gevolgd of de namen van mogelijk besmette personen aan andere gebruikers worden bekendgemaakt.

Wanneer de coronacrisis voorbij is moeten alle gebruikte apps worden uitgeschakeld en alle resterende gegevens worden gewist. De Europese Commissie pleit verder voor de invoering van een EU-brede referentie-app of ten minste de interoperabiliteit en het delen van resultaten tussen dergelijke apps. Verder benadrukt het stappenplan het belang van vertrouwen in de apps en in de bescherming van de privacy, want dat is volgens de Europese Commissie cruciaal voor het succes en de doeltreffendheid ervan.