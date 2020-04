Politie Midden-Nederland ziet aangiften WhatsAppfraude vervijfvoudigen

Sinds zes maart is het aantal mensen dat bij de Politie Midden-Nederland aangifte van WhatsAppfraude heeft gedaan meer dan vervijfvoudigd. In de afgelopen weken klopten 74 slachtoffers bij de politie in deze regio aan. Ruim vijf keer meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De slachtoffers zijn veelal 60-plussers met volwassen kinderen. De criminelen doen zich voor als het kind van het beoogde slachtoffer en vragen vervolgens om een geldbedrag.

"Bijvoorbeeld omdat er een rekening moet worden betaald en het kind zogenaamd problemen heeft met internetbankieren. Daarom moet het geld dus ook naar een ander rekeningnummer worden overgemaakt", aldus de politie. Wanneer slachtoffers onraad vermoeden sturen de criminelen een bericht met informatie over het kind, waardoor de argwaan wordt weggenomen. Slachtoffers zijn voor honderden tot duizenden euro's per persoon opgelicht.

"Veel ouderen zitten door de coronacrisis thuis en hebben minder live contact met anderen, dus ook hun kinderen zien ze minder. Criminelen maken op allerlei manieren handig gebruik van de coronacrisis", zegt Jeroen Niessen, hoofd van het cybercrimeteam Midden-Nederland. "Mensen zijn kwetsbaarder dan anders en trappen sneller in trucs van criminelen."

Sterke toename

Eerder liet de Fraudehelpdesk al aan Security.NL weten dat het aantal slachtoffers van WhatsAppfraude in maart sterk was toegenomen. In maart was er sprake van bijna een verdubbeling van het aantal slachtoffers en het schadebedrag ten opzichte van de eerste twee maanden van dit jaar. In januari en februari lieten in totaal 1079 mensen aan de Fraudehelpdesk weten dat er was geprobeerd om ze via WhatsApp op te lichten. Bij 118 mensen wisten oplichters ook daadwerkelijk geld af te troggelen. Het ging om een totaal bedrag van bijna 349.000 euro, wat neerkomt op een gemiddeld schadebedrag van zo'n 3.000 euro per slachtoffer.

Zowel het aantal slachtoffers als het schadebedrag liet in maart een sterke stijging zien. Vorige maand kwamen er namelijk bijna 800 meldingen bij dat er was geprobeerd om WhatsAppfraude te plegen. Het aantal daadwerkelijke slachtoffers steeg met meer dan honderd naar 224. De 106 in maart gemaakte slachtoffers werden voor een bedrag van 336.000 euro opgelicht, wat neerkomt op een gemiddeld schadebedrag van zo'n 3200 euro per slachtoffer.

Een verklaring voor de stijging kon de Fraudehelpdesk niet geven. Wel merkte een woordvoerster op dat mensen sinds vorige maand vanwege de coronamaatregelen veel thuis zitten en minder persoonlijk contact met familie en vrienden hebben. In plaats daarvan wordt er juist meer via bijvoorbeeld WhatsApp gecommuniceerd. De politie kwam onlangs nog met een waarschuwing dat WhatsApp-fraude inmiddels "schering en inslag" is.