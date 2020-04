Duitse overheid adviseert om Apple Mail van iPhone en iPad te verwijderen

De Duitse overheid adviseert eigenaren van een iPhone of iPad om Apple Mail van het apparaat te verwijderen of synchronisatie uit te schakelen. Aanleiding zijn verschillende kwetsbaarheden in de mailapplicatie van Apple. Volgens het Amerikaanse securitybedrijf ZecOps maken aanvallers al sinds januari 2018 gebruik van de beveiligingslekken om gebruikers aan te vallen, maar Apple zegt hiervoor geen bewijs te hebben gevonden.

Het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), onderdeel van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken, heeft vanwege de kwetsbaarheden echter een waarschuwing afgegeven waarin wordt aangeraden om Apple Mail op iOS niet te gebruiken totdat er een beveiligingsupdate van Apple beschikbaar is. Volgens de Duitse overheidsinstantie zijn de beveiligingslekken bijzonder ernstig, omdat het aanvallers toegang tot de e-mail van slachtoffers geeft.

"Dit houdt in dat duizenden iPhones en iPads van eindgebruikers, bedrijven en autoriteiten in acuut gevaar zijn", zegt Arne Schönbohm, hoofd van het BSI. In afwachting van een update adviseert het BSI daarom de mailapplicatie te verwijderen of synchronisatie uit te schakelen. Vervolgens kan er gebruik worden gemaakt van een andere app of webmail. Wanneer de update beschikbaar is moet die zo snel als mogelijk worden geïnstalleerd, aldus het advies van de overheidsinstantie.